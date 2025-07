Prefeitura de Piracicaba segue melhorando vias da cidade; Confira

Um dos destaques atuais é a avenida Carlos Martins Sodero, no bairro Vila Independência, onde os serviços já começaram com a fresagem da via e, na sequência, será aplicada a nova massa asfáltica, garantindo mais qualidade no tráfego local. Outro trecho que já recebeu melhorias importantes é o da avenida Dona Francisca, na Vila Rezende, entre a avenida Barão de Serra Negra e a rua Dom João Bosco. Com a nova pavimentação, a via ganhou melhores condições de tráfego e mais segurança para motoristas.

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, segue avançando com o cronograma de recapeamento asfáltico em várias regiões da cidade, demonstrando seu compromisso com a mobilidade urbana e o bem-estar da população.

Além dessas, diversas outras vias já foram contempladas com o recapeamento, como a avenida Américo Brasiliense, a rua Dom João Bosco, a avenida Euclydes Figueiredo e a avenida Comendador Luciano Guidotti. Já na rua Silva Jardim, as melhorias foram concluídas após uma intervenção pontual que adequou o sistema de drenagem, contribuindo para a durabilidade do pavimento. Essas ações integram o investimento contínuo da administração municipal na requalificação da malha viária, promovendo mais conforto, fluidez no trânsito e infraestrutura urbana de qualidade para todos os piracicabanos.

A Prefeitura reforça a importância da colaboração da população, especialmente no sentido de não deixar veículos estacionados nas vias durante a execução das obras, evitando interrupções nos serviços e garantindo a eficiência do recape.

As intervenções fazem parte do plano de melhorias que prioriza a segurança e a fluidez do trânsito. A programação pode ser alterada conforme necessidade técnica e pode envolver desvios e bloqueios temporários nas vias.