Em despedida comovente, criança é sepultada em Piracicaba

A cidade de Piracicaba se despediu nesta quinta-feira (17) no Cemitério da Vila Rezende, do menino de apenas 4 anos, que, mesmo em meio a uma tragédia, transformou sua partida em esperança para outras crianças.

VEJA MAIS:

A criança foi atropelada no último domingo (13), no bairro Serra Verde. Levada às pressas ao hospital, ela não resistiu aos graves ferimentos e teve morte cerebral confirmada, deixando em choque os pais, um irmão, familiares e amigos, que lotaram a sala 2 do cemitério, para prestar as últimas homenagens. O sepultamento ocorreu às 13h, em clima de muita dor, mas também de gratidão pelo gesto generoso da família.