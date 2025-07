Homem morre carbonizado durante incêndio em residência

Uma noite marcada por desespero e dor terminou em tragédia para moradores de um bairro residencial, quando um incêndio devastou uma casa e tirou a vida de um homem no Jardim Cordenonsi, em Americana, a 37 km de Piracicaba.

As chamas tomaram conta do imóvel rapidamente, apesar do esforço incansável dos bombeiros para conter o fogo. Quando os socorristas finalmente conseguiram entrar, a cena era chocante: o corpo da vítima, morador do local, já estava completamente carbonizado, sem chance de resgate.