Coração de criança vítima de atropelamento em Piracicaba é doado

A tragédia aconteceu no último domingo (13), no bairro Serra Verde. O menino foi atingido por um veículo, socorrido imediatamente pelos familiares e levado às pressas para o hospital.

Apesar dos esforços médicos, ele teve morte cerebral confirmada. Em um gesto de enorme solidariedade, a família consentiu com a doação dos órgãos.

A remoção do coração foi realizada na manhã desta quinta-feira (17) no hospital Unimed. Sob escolta da Polícia Militar, a equipe médica conduziu o órgão até o Aeroporto Comendador Pedro Morganti em Piracicaba. De lá, um helicóptero transportou o coração até a capital paulista, com destino ao Instituto do Coração (InCor), onde o transplante foi realizado.