Pesquisa revela que cães podem detectar a doença de Parkinson

A doença de Parkinson é uma condição crônica e progressiva causada pela neurodegeneração das células do cérebro. Estima-se que cerca de 10 milhões de pessoas no mundo vivam com Parkinson. Embora seja mais comum em idosos com mais de 65 anos, pode se manifestar em outras idades.

A doença afeta principalmente as funções motoras, causando sintomas como: lentidão dos movimentos, rigidez muscular e tremores. Além disso, os pacientes podem apresentar diminuição do olfato, alterações do sono, mudanças de humor, incontinência ou urgência urinária, dor no corpo e fadiga. Cerca de 30% das pessoas com Parkinson também desenvolvem demência associada.