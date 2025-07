VÍDEO: Câmera infravermelha registra Ovni na região de Piracicaba

Uma câmera com sensor infravermelho registrou luzes não identificadas no céu da cidade de São Pedro, Região Metropolitana de Piracicaba, na noite de 8 de julho. As imagens mostram objetos luminosos que se movimentam de forma que não corresponde à trajetória comum de aeronaves conhecidas.

Moradores da região relataram ter observado o fenômeno por volta das 22h. Segundo relatos, as luzes têm aparecido com frequência diária, sempre no mesmo horário, o que tem causado questionamentos por parte da população local.