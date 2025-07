Alvo da PF, Bolsonaro recebe carta de apoio de Trump; veja

As medidas fazem parte das ações finais do inquérito que apura a suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. De acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), Bolsonaro liderou uma organização criminosa armada voltada a desacreditar o sistema eleitoral brasileiro e incitar ataques às instituições democráticas.

Reações no Brasil e nos EUA

O apoio de Trump provocou reações imediatas do governo brasileiro. O vice-presidente Geraldo Alckmin, também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, negou qualquer relação entre as decisões do Judiciário e medidas comerciais. Segundo ele, o Brasil respeita a separação entre os poderes.

Já a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, foi mais incisiva. Em nota, classificou a carta como uma tentativa de "chantagem" e afirmou que Trump está condicionando o fim das sanções econômicas à suspensão de processos judiciais, o que considera uma afronta à soberania nacional.