Inscrições para o FIES 2º semestre terminam hoje (18)

O pagamento só começa a ser realizado após a formatura, com valores proporcionais a renda de cada estudante. Segundo o Ministério da Educação (MEC), 50% das vagas são reservadas para o FIES Social, que é voltado para alunos inscritos no CadÚnico com renda familiar até um salário mínimo e meio. Nesse caso, o estudante terá financiamento integral da graduação e pode conseguir todos os encargos cobertos pelo programa.

Terminam nesta sexta-feira (18/07) as inscrições para o FIES 2º semestre, que oferece 74.500 vagas em 18.419 cursos de 1.215 instituições particulares de ensino superior espalhadas pelo Brasil. O programa permite que os alunos terminem o curso sem precisar pagar mensalidades durante a graduação, por meio de financiamento estudantil do Governo Federal.

Primeiro, o candidato deve ter realizado o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir de 2010, não ter zerado na redação e ter alcançado nota média igual ou superior a 450 pontos nas quatro áreas do conhecimento. Além disso, é necessário que a renda familiar não ultrapasse 3 salários mínimos.

Os interessados devem acessar o portal único de acesso ao ensino superior, na seção destinada ao Fies, dentro do site oficial do MEC. O primeiro passo é fazer login na sua conta Gov.br. Em seguida, será necessário preencher um formulário com os dados pessoais. Serão solicitadas informações como nome completo, CPF, data de nascimento, RG, data de emissão do documento e sexo. O sistema também pedirá estado civil, nacionalidade, endereço, complemento, bairro, município e CEP.

Após essa etapa, o candidato deverá preencher a autodeclaração étnico-racial, caso queira disputar vagas destinadas a pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas ou com deficiência. Também será preciso informar o nível de escolaridade. Nas fases seguintes, o estudante deverá indicar até três opções de curso e escolher a instituição de ensino de sua preferência. Depois, será necessário inserir os dados financeiros, tanto pessoais quanto dos membros da família.