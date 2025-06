Salário de R$10 mil: aberto concurso em Piracicaba

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) abriu nesta segunda-feira (23), um edital para concurso público, com vagas em Piracicaba e outras doze cidades do Estado. O objetivo é formar cadastro de reserva para o cargo de Analista Jurídico, com um salário inicial de R$ 10.370,42, além de benefícios. Para concorrer, é obrigatória a formação em Direito.

VEJA MAIS:

As inscrições seguirão até as 23h59 do dia 22 de julho. Os interessados devem se inscrever pelo site da Fundação Vunesp, www.vunesp.com.br, banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$165, mas há possibilidade de isenção em situações específicas, com prazo final para solicitação em 24 de junho.