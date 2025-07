Incêndio destrói carro e interdita viaduto em Piracicaba

Um carro foi completamente destruído por um incêndio na noite desta quinta-feira (17) no viaduto João Carmignani (Babico), na avenida Primeiro de Agosto, região da Vila Rezende, em Piracicaba.

VEJA MAIS:

De acordo com informações apuradas no local, as chamas começaram assim que o veículo acessou a rampa do viaduto, e rapidamente tomaram conta, consumindo-o por inteiro.