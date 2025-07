Fogo devasta área por mais de 15 horas no Abaeté em Piracicaba

As chamas começaram ainda de madrugada e só foram controladas no fim da tarde, após um longo e intenso trabalho do Corpo de Bombeiros.

O fogo, que se alastrou rapidamente por árvores frutíferas, plantações e vegetação nativa, causou destruição significativa. Flores e diversas árvores foram consumidas pelas chamas e animais não resistiram ao incêndio.

Logo no início da madrugada, as equipes conseguiram conter o avanço do fogo, mas, pela manhã, as chamas reacenderam com força e voltaram a ameaçar a área, exigindo um novo esforço dos bombeiros ao longo do dia.

Moradores próximos enfrentaram transtornos com a fumaça densa e viveram momentos de apreensão com o risco de as casas serem atingidas.