Sétimo envolvido na morte do casal de empresários é preso

O homem, de 29 anos, foi capturado por equipes da 3ª Delegacia de Homicídios do Deinter-9.

A Polícia Civil prendeu, na noite desta quinta-feira (17), o sétimo envolvido na execução do casal de empresários José Eduardo Ometto Pavan e Rosana Ferrari, mortos em 4 de abril na zona rural de São Pedro.

Mais cedo, outros dois suspeitos já haviam sido presos, incluindo o executor, de 60 anos, acusado de matar e ocultar os corpos. O terceiro detido no dia ainda tem a participação investigada.

Segundo a polícia, as vítimas, moradoras de Araraquara, foram vistas pela última vez em um sítio, acompanhadas por um dos suspeitos. Horas depois, o carro do casal apareceu na chácara da família, com os corpos dentro e sinais de um crime premeditado.

Desde abril, sete pessoas foram presas, entre elas dois advogados, apontados como mandantes. A investigação confirmou que eles teriam encomendado o assassinato por motivos financeiros.