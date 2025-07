PGR pede condenação de Bolsonaro; Trump diz 'estar de olho'

A Procuradoria-Geral da República (PGR) entregou ao Supremo Tribunal Federal (STF) as alegações finais do processo que investiga a tentativa de golpe de Estado liderada por Jair Bolsonaro. No documento, a PGR pede a condenação do ex-presidente por crimes como organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe.

Segundo o Ministério Público, Bolsonaro teria chefiado um grupo com estrutura paramilitar e atuação coordenada para minar a credibilidade das eleições, incitar a população contra as instituições democráticas e planejar medidas de exceção. O ex-ajudante de ordens Mauro Cid, que firmou acordo de colaboração premiada, é apontado como uma peça-chave na revelação da dinâmica do grupo.