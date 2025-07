Polícia prende executor de casal de empresários na serra

Um dos presos, de 60 anos, é apontado como o executor do crime de homicídio e da ocultação de cadáver. A participação do outro investigado está sendo apurada.

Dando sequência à operação "Jogo Duplo", a Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (17) mais dois homens suspeitos de envolvimento no assassinato de José Eduardo Ometto Pavan e Rosana Ferrari, ocorrido em 4 de abril deste ano, na zona rural de São Pedro. As prisões foram efetuadas pelas equipes da 3ª Delegacia de Homicídios do Deinter 9 – Piracicaba, nos municípios de Aracy e São Carlos.

Segundo as investigações, as vítimas, que residiam em Araraquara, foram para São Pedro naquela sexta-feira (4) para visitar a propriedade rural de sua posse. Durante o trajeto, pararam em um sítio onde foram vistas pela última vez, na companhia de um dos investigados.

Posteriormente, o veículo das vítimas foi encontrado abandonado na chácara do casal, com os corpos no interior. Um familiar relatou à polícia que o carro parecia estar sendo conduzido por uma pessoa estranha, o alarme da casa não foi desativado e o veículo ainda continha um cooler com alimentos perecíveis, o que levantou suspeitas imediatas.

Os corpos foram localizados na noite de domingo, dia 6 de abril. Desde então, as investigações já resultaram na prisão, em 17 de junho, de quatro pessoas: dois advogados de 44 e 47 anos, que representavam as vítimas — apontados como mandantes do crime, além do motorista do casal e um comparsa, suspeitos de participação direta na execução.