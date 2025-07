Ares-PCJ reajusta tarifa de água e esgoto em Piracicaba

Novos valores serão aplicados a partir da fatura de setembro, com vencimento em outubro



A Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Ares-PCJ) reajustou os valores das tarifas de água e esgoto de Piracicaba. De acordo com a medida, as contas com vencimento em outubro terão uma correção de 18,48% para todas as categorias de usuários e faixas de consumo do Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae). Também serão atualizados os valores dos preços públicos dos demais serviços prestados pela autarquia, como instalação de hidrômetro, troca de registros e emissão de certidões, que terão reajuste de 5,48%. Os novos valores serão aplicados a partir do consumo realizado em setembro, cuja fatura vence em outubro.

VEJA MAIS:

A tarifa Residencial Social terá desconto de 50% até 15m³ de consumo e de 25% para consumo entre 16m³ a 20m³. Todas as famílias inscritas no CadÚnico têm direito automático à Tarifa Residencial Social e devem receber as contas já com o desconto, de acordo com sua faixa de consumo. Famílias do CadÚnico que estiverem sem o desconto devem procurar o atendimento do Semae para garantir o benefício.