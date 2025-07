Ladrão escala muro de casa e é flagrado furtando em Piracicaba

Eram cerca de 22h30 quando a equipe da 4ª Companhia do 10º Batalhão recebeu, via COPOM, a informação de que um furto estava em andamento em um imóvel na rua João Conrado Schimidt. Segundo a denúncia, um homem havia invadido a propriedade e estava danificando a rede elétrica.

Quando chegaram ao endereço, os policiais flagraram o suspeito já em cima do muro, de posse de um alicate, cortando os cabos. Ao perceber a aproximação da viatura, ele ainda tentou escapar, saltando para o interior do quintal, mas foi perseguido e detido em poucos segundos.

Com o acusado, os militares apreenderam o alicate utilizado no crime, e constataram que parte da fiação já havia sido cortada, pronta para ser retirada. Os donos do imóvel foram chamados e confirmaram os danos causados pelo invasor..A ocorrência contou com apoio do Comando de Grupo Patrulha IV.