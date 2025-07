VÍDEO: Colisão entre ônibus e moto deixa um ferido em Piracicaba

De acordo com informações apuradas no local, o coletivo, que transportava cerca de 30 passageiros pela rua Niterói, acessava a avenida quando atingiu a moto que seguia pela avenida dos Marins, na região do Jupiá. Com o forte impacto, o motociclista foi arremessado ao solo, sofrendo lesões e escoriações.

Um homem de 34 anos ficou ferido em um violento acidente entre um ônibus e sua motocicleta no fim da tarde desta quarta-feira (16), no cruzamento da avenida dos Marins com a rua Niterói, no bairro Glebas Califórnia, em Piracicaba.

Os passageiros do ônibus se assustaram com a batida e ajudaram a vítima até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após os primeiros socorros, o homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Vila Cristina.

Um ônibus reserva foi enviado para dar continuidade ao trajeto dos passageiros. A Polícia Militar e a equipe de perícia estiveram no local para apurar as causas do acidente, que foi registrado no Plantão Policial como colisão com vítima.