Alckmin revela como o governo irá reverter 'tarifaço' de Trump

O decreto, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última quinta-feira (10), abrange veículos compactos produzidos no Brasil com alta eficiência ambiental. A medida faz parte do Programa Nacional de Mobilidade Verde e Inovação (Mover), lançado no ano passado, que busca descarbonizar a frota automotiva do país por meio de incentivos fiscais, especialmente em relação às alíquotas do IPI.

Para ter direito ao IPI zero, o veículo deve cumprir quatro requisitos: emitir menos de 83 gramas de gás carbônico (CO2) por quilômetro, conter mais de 80% de materiais recicláveis, ser fabricado no Brasil (incluindo etapas como soldagem, pintura, fabricação do motor e montagem) e se enquadrar em uma das categorias de carro compacto (veículo de entrada das marcas).