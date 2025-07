R$22 milhões: meteorito de Marte encontrado na Terra será vendido

O maior pedaço de Marte já encontrado na Terra está à venda nesta quarta-feira (17) em Nova York, com expectativas de ser arrematado por até US$ 4 milhões (cerca de R$ 22 milhões). A peça de 25 quilos, batizada de NWA 16788, será leiloada pela renomada casa Sotheby’s em uma venda temática de itens históricos e científicos.

VEJA MAIS:



O meteorito, que pode ser visto em foto divulgada pela Sotheby’s, teria sido lançado da superfície marciana após o impacto de um asteroide. Ele viajou aproximadamente 225 milhões de quilômetros pelo espaço antes de cair no deserto do Saara, onde foi encontrado em novembro de 2023 por um caçador de meteoritos no Níger.