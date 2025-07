Fogo devora carreta e trava o trânsito em avenida de Piracicaba

Uma carreta bitrem, carregada com toneladas de milho e também transportando botijões, pegou fogo em plena via pública, nas imediações do Shopping Piracicaba, provocando pânico entre motoristas e pedestres.

Segundo informações apuradas no local, o motorista relatou que trafegava normalmente pela avenida quando ouviu um estrondo — possivelmente o estouro de um pneu. Instantes depois, um motociclista que seguia ao lado do veículo sinalizou desesperado que a parte inferior do reboque já estava tomada por chamas. O condutor, agindo com rapidez, imobilizou a carreta no acostamento e saltou da cabine antes que o fogo se alastrasse.

Enquanto a densa fumaça subia, comerciantes vizinhos e transeuntes, munidos de extintores, tentaram conter as chamas até a chegada das equipes de contenção. O risco era elevado: além da carga de milho, havia botijões armazenados, aumentando a ameaça de uma explosão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente e chegou em poucos minutos com duas viaturas de combate a incêndios e uma unidade de apoio. Os militares isolaram a área, iniciaram o combate ao fogo e conseguiram debelar as chamas após cerca de 20 minutos de trabalho intenso. Não houve vítimas.