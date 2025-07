Piracicaba entra em alerta vermelho para risco de incêndios

De acordo com a previsão oficial, a umidade relativa do ar deve ficar abaixo dos 30%, atingindo níveis críticos. Isso coloca áreas urbanas e rurais sob risco elevado, exigindo atenção redobrada da população para evitar atitudes que possam iniciar focos de incêndio.

Piracicaba está entre as cidades paulistas classificadas na zona vermelha de risco para incêndios florestais, segundo alerta da Defesa Civil do Estado de São Paulo. A situação se agrava nos próximos dias, especialmente na quinta (17) e na sexta-feira (18), quando a combinação de baixa umidade do ar, altas temperaturas e tempo seco deve aumentar significativamente as chances de queimadas em praticamente todo o território estadual.

“A umidade abaixo de 30% aumenta muito o risco de incêndios, principalmente os florestais. Por isso, pedimos à população que não jogue bitucas de cigarro em vias públicas, não queime lixo, evite o uso de fogo para limpeza de terrenos e jamais solte balões, que é crime ambiental”, alertou o tenente-coronel Araújo Monteiro, coordenador estadual da Defesa Civil.

A previsão indica que a partir de sábado (19) uma frente fria pode amenizar o cenário na faixa leste do estado, mas o interior — incluindo Piracicaba — continuará em estado de atenção. O alerta se intensifica novamente na segunda-feira (21), com risco ainda maior para o extremo norte do estado, que pode entrar em estado de emergência.

Desde o dia 1º de junho, o Governo de São Paulo colocou em prática a fase vermelha da Operação SP Sem Fogo, com novas ferramentas de monitoramento e resposta rápida. Uma delas é a Sala SP Sem Fogo, que acompanha os focos de incêndio em tempo real e emite boletins diários com previsões para ajudar na tomada de decisões.

Além disso, neste ano a Defesa Civil estadual passou a utilizar a tecnologia cell broadcast, capaz de enviar alertas diretamente aos celulares das pessoas em regiões sob risco extremo, quando a umidade cair abaixo de 12% ou surgirem focos de incêndio próximos a áreas habitadas.