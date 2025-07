Capotamento fere motorista na Hermínio Petrin em Piracicaba

Um homem de 46 anos ficou ferido na tarde desta segunda-feira (14) após o capotamento de sua picape na rodovia Hermínio Petrin (SP-308), que liga Piracicaba a Charqueada, nas proximidades do Parque Orlanda, em Piracicaba.

De acordo com as informações apuradas no local, o motorista trafegava pela rodovia quando ouviu um forte barulho em uma das rodas do veículo. Logo em seguida, perdeu o controle da direção e a picape capotou várias vezes, parando fora da pista.