Descubra quais os arrependimentos mais comuns no leito de morte

Não se permitir ser mais feliz

Alguns pacientes disseram que deixaram de aproveitar momentos de alegria por se prenderem a obrigações, pressões ou inseguranças. O arrependimento surgiu da percepção de que haviam colocado a felicidade em segundo plano.

Não passar tempo suficiente com os entes queridos

Outro ponto mencionado foi a falta de convivência com familiares e pessoas próximas. Muitos reconheceram que priorizaram outras atividades no dia a dia e gostariam de ter dedicado mais tempo a quem estava ao seu redor.

Deixar o medo controlar as decisões

Alguns relataram que o receio de errar ou fracassar impediu a realização de projetos ou escolhas importantes. O medo foi citado como um fator limitante em experiências que poderiam ter sido significativas.