Investigador paranormal morre em turnê com boneca Annabelle

A comunidade do ocultismo e dos fãs de histórias sobrenaturais está em choque após a morte repentina do investigador paranormal Dan Rivera, de 54 anos, ocorrida no último domingo (13), durante uma turnê nos Estados Unidos com a notória boneca Annabelle — considerada por muitos um dos maiores símbolos do terror contemporâneo.

Rivera, que também era veterano do Exército dos EUA, integrava a equipe da turnê “Devils on the Run”, cuja passagem por Gettysburg, na Pensilvânia, estava com ingressos esgotados. Ele foi encontrado em seu quarto de hotel, onde equipes de emergência tentaram reanimá-lo com manobras de RCP (ressuscitação cardiopulmonar), sem sucesso. A causa da morte não foi divulgada até o momento.

Carreira entre o terror e o mistério