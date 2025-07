Serpente grávida faz pré-natal? No Butantan, sim!

Desde os tempos de sua fundação, no início do século XX, até os dias de hoje, o Instituto Butantan é um reconhecido polo de recepção de serpentes. Muitos desses animais que chegam à instituição – seja por doação de terceiros, seja por intermédio de instituições municipais, estaduais ou federais, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) – são encaminhados ao Laboratório de Herpetologia. No caso das fêmeas, algumas novatas podem esconder uma grata surpresa: embriões em suas barrigas.

Visto que, ao atingirem a maturidade, os bichos nascidos no setor podem colaborar tanto com as rotinas de extração de veneno para a produção de soro antiofídico, como no desenvolvimento de pesquisas sobre toxinas, as serpentes gestantes recebem tratamento especial assim que são descobertas prenhes. “Mesmo estando aqui há quase três décadas, é sempre uma emoção quando isso acontece”, relata a pesquisadora científica do Laboratório de Herpetologia do Butantan Kathleen Fernandes Grego.

Teste de gravidez

Se é durante os dias mais amenos de outono e inverno que as serpentes preferem acasalar, a chegada das altas temperaturas anuncia a temporada de nascimento dos filhotes. É por isso que, durante o período, os protocolos de recepção do laboratório são reforçados e todas as fêmeas admitidas são submetidas a um exame de ultrassom.