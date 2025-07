Ordem Rosacruz completa 50 anos em Piracicaba; conheça

Como participar

Qualquer pessoa com mais de 18 anos pode se afiliar à AMORC — menores de idade podem participar da Ordem Guias do Graal, voltada aos jovens. O processo começa pelo chamado “estudo no lar”, no qual o novo membro recebe monografias com os ensinamentos da Ordem em casa. A partir desse ponto, é possível participar dos encontros presenciais e aprofundar os estudos espirituais e filosóficos.

A sede mundial da Ordem fica nos Estados Unidos, com filiais em diversos países. No Brasil, a representação oficial é feita pela Grande Loja da Língua Portuguesa, com sede em Curitiba. Para quem deseja conhecer mais, a melhor forma é participar de uma das meditações públicas mensais, realizadas todo terceiro sábado do mês. Também é possível acompanhar as ações da Ordem em Piracicaba pelo Instagram @capitulorosacruzpiracicaba.