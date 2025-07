Cia. Jovem de Dança de Jundiaí se apresenta no Losso Netto

A coreografia Dança pra Lua foi vencedora do Prêmio APCA 2023 na categoria Melhor Espetáculo de Dança. Com direção artística de Alex Soares, o grupo é reconhecido por seu trabalho técnico e poético, que conecta diferentes linguagens e temas contemporâneos.

A noite começa com Hu.Ga, criação de Alex Soares inspirada na palavra dinamarquesa “hygge”, que remete a aconchego e bem-estar. A coreografia propõe uma tradução coreográfica desse sentimento íntimo, aproximando culturas por meio do movimento. Na sequência, Aquilo que Guardo, de Sarah Raquel, homenageia a cantora Elis Regina com uma coreografia marcada por subjetividade, emoção e intensidade. A obra combina voz e corpo em uma experiência sensível que convida o público a sentir com profundidade.

Encerrando o espetáculo, Dança pra Lua, de Ivan Bernardelli, celebra o astro lunar com coreografia circular, marcada por repetições, ciclos e espelhamentos. A obra evoca o transe e o delírio presentes em ritos ancestrais de diferentes culturas.

A bailarina Camila Rotta, natural de Piracicaba e integrante da Cia. Jovem há dois anos, intermediou a vinda do grupo. “É uma alegria imensa voltar ao palco onde tudo começou. Quero mostrar que é possível viver da dança e levar essa mensagem para outras pessoas do interior”, afirmou.

SERVIÇO

Coreografias Hu.Ga, Aquilo que Guardo e Dança pra Lua – Cia. Jovem de Dança de Jundiaí. No Teatro Municipal Dr. Losso Netto (avenida Independência, 277 – Alto). Na sexta-feira, 18/07, às 20h. Ingressos gratuitos, distribuídos 1h antes na bilheteria. Classificação: Livre. Informações: 3434-2168.