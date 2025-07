Piracicaba amplia acolhimento após nova previsão de frio

Diante da previsão de dias frios em Piracicaba, a Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social e Família intensificou suas ações de acolhimento à população em situação de rua. O objetivo é assegurar proteção, dignidade e acesso a serviços essenciais para quem mais precisa.

Equipes do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) e do Centro Pop tiveram sua presença ampliada nas ruas, com o reforço de educadores sociais e maior oferta de transporte para encaminhamento aos abrigos. Durante as abordagens, os profissionais orientam sobre os serviços disponíveis e detalham a estrutura preparada para o atendimento.