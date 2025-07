Corpo encontrado em residência de Piracicaba é de Anderson Vieira

A Polícia Civil de Piracicaba identificou o corpo encontrado em estado de decomposição, dentro de uma casa no bairro São José, no último domingo (13). A vítima é Anderson Leandro Vieira, de 31 anos, morador do local.

VEJA MAIS:

Segundo a Polícia Militar, vizinhos acionaram o 190 após perceberem um forte cheiro vindo da residência. Ao entrarem no imóvel, os agentes encontraram o corpo caído na sala. A porta estava trancada e não havia sinais aparentes de arrombamento ou violência no local.