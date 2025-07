Pintores desmaiam em caixa d'água de condomínio em Piracicaba

Dois trabalhadores perderam a consciência, na manhã desta terça-feira (15), enquanto realizavam a pintura interna de uma caixa d’água em um condomínio no distrito de Santa Terezinha, em Piracicaba.

A estrutura, desativada no momento, servia como local de trabalho para a equipe, que utilizava equipamentos de proteção individual, incluindo máscaras. De acordo com as informações, os homens — um de 45 anos e outro com cerca de 20 anos — estavam no interior da caixa quando, por razões ainda não esclarecidas, inalaram vapores tóxicos dos materiais utilizados na pintura e desmaiaram.