Homem chega ferido em alojamento e amanhece morto na cama

A vítima, segundo testemunhas, havia retornado ao local no dia anterior com ferimentos no rosto após sair durante a noite.

A Guarda Civil Municipal foi acionada para atender à ocorrência de morte suspeita. Conforme registro do boletim de ocorrência, um colega de alojamento relatou que o homem havia saído na noite de sexta-feira (11), por volta das 22h, e retornado apenas na manhã do sábado (12), por volta das 10h, com hematomas visíveis no rosto e na boca. Questionado sobre as lesões, ele disse ter sido agredido em um ponto no bairro Algodoal, mas não soube informar o local exato nem identificar os agressores.

Ainda segundo a testemunha, após voltar ao alojamento no sábado, por volta das 11h, a vítima foi deitar-se e não foi mais vista. Na manhã deste domingo (13), os colegas encontraram o homem já sem sinais vitais em sua cama e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou o óbito.

O corpo apresentava rigidez cadavérica e o médico não precisou a causa ou o horário exato da morte. A Polícia Civil foi acionada, requisitou perícia ao Instituto de Criminalística e determinou a remoção do corpo ao IML para exame necroscópico.