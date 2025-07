Raízen vende parte da Usina Santa Helena por R$242 milhões; veja

Segundo o comunicado oficial enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os ativos vendidos englobam cerca de 80% de cana própria e 20% de fornecedores terceiros. A expectativa é que a produção atinja 600 mil toneladas de cana na safra 2026/27, podendo chegar a 800 mil toneladas a partir da safra 2028/29, levando em conta as condições climáticas e características do solo.

A Raízen comunicou nesta terça-feira (15) a venda de parte dos ativos da Usina Santa Helena, localizada em Sertãozinho (SP), para a São Martinho S.A., em uma transação que pode chegar a R$ 242 milhões, sujeita a ajustes contratuais. O negócio inclui aproximadamente 10.600 hectares de cana-de-açúcar, com áreas situadas a cerca de 25 quilômetros da unidade da São Martinho em Pradópolis (SP).

A cana oriunda dessas áreas será processada na unidade São Martinho, que possui capacidade para moer até 50 mil toneladas por dia, sem a necessidade de investimentos adicionais em infraestrutura agrícola ou industrial além dos custos operacionais regulares.

Estratégia da Raízen para o portfólio agroindustrial

A venda faz parte de um movimento mais amplo da Raízen para reciclar seu portfólio de ativos, com foco na otimização e eficiência agroindustrial. A empresa anunciou ainda contratos para vender até 3,6 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, movimentando cerca de R$ 1,04 bilhão em transações com outras usinas regionais.

Os recursos obtidos serão direcionados à redução do endividamento da companhia, reforçando sua saúde financeira em um mercado desafiador. A operação está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e ao cumprimento de outras condições previstas no acordo.