Raízen tenta vender mais quatro usinas para reduzir endividamento

O valor estimado para a negociação das novas unidades gira entre US$ 60 e US$ 70 por tonelada de cana de capacidade instalada — mesmo em cenários onde apenas os canaviais sejam incluídos no pacote. Se concretizadas dentro dessa faixa, as vendas podem gerar uma arrecadação entre R$ 4 bilhões e R$ 4,5 bilhões.

Endividamento pressiona reestruturação

A movimentação faz parte de uma estratégia ampla de enxugamento do portfólio e redução da alavancagem da companhia. Ao fim da safra 2024/25, a Raízen somava uma dívida líquida de R$ 34 bilhões, com um índice de alavancagem de 3,2 vezes. Apenas em juros, o montante gasto chegou a R$ 5,7 bilhões, além de R$ 4,8 bilhões em amortizações previstas para o ciclo seguinte.

Além da venda das usinas, a empresa também estuda a alienação de seus ativos no setor de combustíveis na Argentina, sinalizando um processo abrangente de reestruturação. Na semana passada, Rubens Ometto, fundador da Cosan, declarou ao jornal Valor Econômico que as mudanças em curso são parte de um esforço estratégico para reposicionar a Raízen no mercado, com foco em maior eficiência financeira e operacional.