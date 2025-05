Raízen amplia prejuízo a R$ 2,5 bi no trimestre

A Raízen, empresa de energia integrada controlada pela Cosan e licenciada da marca Shell no Brasil, encerrou o quarto trimestre fiscal com um prejuízo líquido de R$ 2,5 bilhões — valor quase três vezes maior que os R$ 879 milhões negativos registrados no mesmo intervalo do ano anterior.

O resultado veio acompanhado de projeções para o ano-safra 2025/26, divulgadas nesta semana. Entre os destaques estão os planos para investir entre R$ 9 bilhões e R$ 9,8 bilhões, após um aporte de R$ 11,91 bilhões no ciclo anterior. A companhia também espera reduzir e otimizar estruturas, com economia estimada em R$ 500 milhões no período. A moagem de cana deve ficar entre 72 e 75 milhões de toneladas, já descontada a fatia da operação recentemente desinvestida.

