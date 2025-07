Amazon Prime Day tem descontos de até R$1.400 no Brasil; confira

Começou hoje (15) a edição 2025 do Amazon Prime Day no Brasil. O evento de compras online vai até as 23h59 desta quarta-feira (16) e oferece milhares de promoções com descontos expressivos, frete grátis e cupons especiais para os assinantes do serviço Prime, que custa a partir de R$19,90 por mês ou R$166,80 ao ano.

A maratona de ofertas acontece simultaneamente em diversos países e já é considerada uma das datas mais importantes do e-commerce global.

Ofertas já ativas: eletrônicos, moda, livros e muito mais