Trump taxa Brasil em 50% e vira alvo de protestos online; Veja

Em resposta à enxurrada de comentários, Trump restringiu a participação nas publicações de seu Instagram, permitindo apenas interações de seguidores. O aviso “os comentários nesta publicação foram limitados” passou a aparecer em seus últimos posts. As manifestações virtuais ocorreram poucas horas após o anúncio da tarifa. A maioria dos comentários ecoava a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva: “O Brasil é um país soberano”. Frases como “Brasil não é quintal dos EUA” e “jamais aceitaremos interferência” dominaram as publicações de Trump, refletindo o descontentamento popular.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quarta-feira (9) uma nova tarifa de 50% sobre todos os produtos importados do Brasil, alegando retaliação à "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A medida provocou uma onda de indignação entre brasileiros, que invadiram as redes sociais do republicano com críticas e mensagens em defesa da soberania nacional.

No dia seguinte, Lula reforçou o posicionamento do governo ao divulgar nas redes sociais o novo slogan “Brasil soberano”, acompanhado de uma nota oficial. No texto, o petista afirma que o país “não aceitará ser tutelado por ninguém” e promete agir com base na Lei de Reciprocidade Econômica.

A carta de Trump, enviada diretamente ao presidente brasileiro, acusava o governo Lula de promover perseguição política a Bolsonaro e seus aliados, referindo-se aos processos relacionados à tentativa de golpe de Estado de 2022. O republicano justificou a tarifa como resposta ao que considera uma “relação comercial injusta” com o Brasil, acusando o país de impor barreiras tarifárias e não tarifárias aos produtos norte-americanos. Lula, por outro lado, rebateu com dados oficiais, destacando que os EUA registraram superávit de US$ 410 bilhões no comércio com o Brasil nos últimos 15 anos.

A nova taxa de 50% começa a valer a partir de 1º de agosto e será aplicada de forma ampla, somando-se às tarifas setoriais já existentes, como as que atingem o aço e o alumínio brasileiros. Além disso, Trump anunciou uma tarifa adicional sobre o cobre, aprofundando ainda mais a tensão comercial.