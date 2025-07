Tarifa anunciada por Trump ameaça exportações de Piracicaba

A decisão anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa de 50% sobre todos os produtos importados do Brasil a partir de 1º de agosto acendeu um alerta no setor industrial e no comércio exterior brasileiro, com reflexos diretos na economia de Piracicaba.

A nova tarifa contraria dados do fluxo comercial entre os dois países: juntos, Brasil e Estados Unidos movimentam cerca de US$ 80 bilhões por ano, e a balança comercial tem superávit de US$ 200 milhões a favor dos americanos. O Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) criticou a decisão, afirmando que faltam argumentos concretos para justificar o aumento tarifário e destacando que, apenas na última década, os Estados Unidos acumularam superávit de US$ 91,6 bilhões no comércio de bens com o Brasil – valor que chega a US$ 256,9 bilhões ao se incluir o comércio de serviços.

Para o economista Ricardo Buso, trata-se de uma medida que impacta diretamente os americanos, ao encarecer os produtos brasileiros consumidos no país, e que, por consequência, atinge também o Brasil. “As consequências são graves, mas não catastróficas num cenário geral”, explicou. Ele ressaltou que os Estados Unidos absorvem aproximadamente 12% das exportações brasileiras, mas que os efeitos são mais fortes em setores específicos, como aço, petróleo e aviões – produtos mais industrializados, que respondem por uma fatia importante das vendas externas.

No caso de Piracicaba, os reflexos são ainda mais significativos. Segundo Buso, os Estados Unidos são o principal destino das exportações do município, chegando a representar 42% de tudo o que Piracicaba vende ao exterior. “Enquanto no Brasil as importações dos EUA equivalem a cerca de 16% do total, em Piracicaba essa participação sobe para 27%, o que demonstra um grau maior de integração com a economia americana”, destacou.