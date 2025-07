Homem morre de febre maculosa; saiba onde há risco em Piracicaba

A Vigilância Epidemiológica Municipal, vinculada à Secretaria de Saúde, confirmou hoje, segunda-feira, 14/07, o primeiro caso confirmado com evolução para óbito por febre maculosa em Piracicaba em 2025. O registro é de um paciente do sexo masculino, na faixa etária entre 50 e 59 anos, que veio a óbito em junho. A investigação do Local de Provável Infecção (LPI), a partir de agora, fica a cargo da equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, o último óbito por febre maculosa na cidade foi confirmado em novembro de 2023. Ainda de acordo com a VE, em 2023, foram confirmados cinco casos com duas mortes; e em 2024 não foram confirmados casos da doença.