Nova gasolina com 30% de etanol afeta carros usados? Entenda

O Brasil se prepara para a introdução de um novo tipo de gasolina com 30% de etanol anidro em sua composição, conhecida como gasolina E30. A medida segue diretrizes internacionais voltadas à redução de emissões e ao uso de fontes renováveis, como a cana-de-açúcar. No entanto, a mudança tem gerado atenção especial entre proprietários de veículos fabricados em décadas passadas.

Saiba Mais:

Veículos Antigos Podem Ter Impactos Mecânicos

De acordo com Clayton Zabeu, professor e pesquisador do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), motores modernos são projetados para suportar até 35% de etanol anidro. Já modelos antigos, especialmente os equipados com carburador, exigem cuidados adicionais.