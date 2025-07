Pai chama filho autista de 'bichado' e caso acaba na polícia

Uma mulher de 55 anos procurou uma delegacia da Região Metropolitana de Piracicaba para denunciar o ex-companheiro da sua filha. O casal tem um filho autista de 2 anos e o pai não aceita a condição da criança. Cansada de ver o homem, que tem 28 anos, ofendendo sua filha e o bebê, a avó procurou a polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado no dia 9 de julho, desde o nascimento do menino, ele nunca demonstrou interesse em participar da vida do bebê e critica o fato da criança ser autista.