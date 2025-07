120 terrenos clandestinos: entenda fiscalização em Piracicaba

A Defesa Civil, o Pelotão Ambiental e o Pelotão Rural da Guarda Civil de Piracicaba realizaram no domingo (13) uma operação de fiscalização em duas Áreas de Preservação Permanente (APP), após denúncias de ocupação indevida do solo e destruição parcial de regiões com nascente d'água e mata ciliar.



A ocupação irregular foi identificada na margem esquerda do rio Piracicaba, na altura do bairro Canal Torto. No local, além do uso indevido do solo, foi constatada a supressão de vegetação nativa, alteração do relevo e construção de imóveis. Segundo as equipes, houve ação propositada com corte da mata original e início de construções que indicam possíveis moradias ou estruturas para veraneio.



