Pneu de moto se solta e casal sofre grave queda em Piracicaba

Pneu solta da roda e casal sofre queda grave de moto em Piracicaba Um acidente impressionante deixou um casal gravemente ferido na manhã desta segunda-feira (14), na avenida Doutor Paulo de Moraes, região do Castelinho, em Piracicaba. A grave queda ocorreu quando o pneu traseiro da motocicleta em que estavam se soltou em pleno movimento, lançando os dois ao asfalto. De acordo com testemunhas, o condutor seguia no sentido Estação da Paulista quando, de forma repentina, o pneu se desprendeu completamente, tornando impossível controlar o veículo. O impacto da queda foi violento: ambos sofreram múltiplas escoriações, fraturas e ferimentos profundos. A garupa, uma mulher, recebeu atendimento imediato do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi encaminhada à Central de Ortopedia e Traumatologia, com suspeita de fraturas. O condutor também foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Vila Cristina com um ferimento grave na região das costelas, que inspira cuidados. A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia técnica e registrou um boletim de ocorrência para apurar as causas do desprendimento do pneu e eventuais responsabilidades. O caso segue sob investigação.