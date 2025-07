Piracicaba e região abrem 1,1 mil vagas de emprego; saiba mais

A Região Metropolitana de Piracicaba (RMP) inicia esta segunda-feira (7) com 1193 novas oportunidades de emprego e estágio. As vagas abrangem diversos setores, como indústria, comércio e serviços, além de opções para quem busca iniciar ou desenvolver a carreira profissional.

O Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT) de Piracicaba está com 66 vagas de emprego abertas a partir desta segunda-feira. As oportunidades abrangem diversas áreas e os interessados podem se candidatar enviando um e-mail com a documentação necessária.

Para se candidatar, é preciso enviar um e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com. No corpo do e-mail, mencione o cargo de interesse. Além disso, é obrigatório anexar cópias do RG e CPF, bem como os comprovantes dos requisitos exigidos pelo contratante para a vaga desejada. Os critérios específicos para cada oportunidade estão disponíveis no Painel de Vagas do CAT.

Confira as oportunidades:

Balconistas : Há vagas para açougue, frios e padaria.

: Há vagas para açougue, frios e padaria. Atendimento ao Cliente : Inclui atendente de padaria e operador(a) de caixa (inclusive para PcD).

: Inclui atendente de padaria e operador(a) de caixa (inclusive para PcD). Vendas : Oportunidades para agente comercial, consultor(a) comercial, consultor(a) de vendas pleno(a), representante de vendas e vendedor(a) externo(a).

: Oportunidades para agente comercial, consultor(a) comercial, consultor(a) de vendas pleno(a), representante de vendas e vendedor(a) externo(a). Supermercado/Loja : Operador(a) de hortifruti, operador(a) de loja/mercearia, repositor(a) de mercadorias e encarregado(a) de loja.

: Operador(a) de hortifruti, operador(a) de loja/mercearia, repositor(a) de mercadorias e encarregado(a) de loja. Produção e Operação: Ajudante de montagem, ajudante geral, auxiliar de produção para frigorífico, caldeireiro, coxinheiro(a) escolar, empacotador(a), higienizador(a), maçariqueiro(a), modelador(a) - fundição, montador(a), operador(a) de extrusora e operador(a) de programador de centro de usinagem.

Ajudante de montagem, ajudante geral, auxiliar de produção para frigorífico, caldeireiro, coxinheiro(a) escolar, empacotador(a), higienizador(a), maçariqueiro(a), modelador(a) - fundição, montador(a), operador(a) de extrusora e operador(a) de programador de centro de usinagem. Mecânica e Elétrica: Auxiliar de manutenção de veículo, eletricista, eletricista automotivo(a), mecânico(a) de refrigeração, mecânico(a) diesel, torneiro(a) mecânico(a) e torneiro(a) mecânico(a) convencional.

Auxiliar de manutenção de veículo, eletricista, eletricista automotivo(a), mecânico(a) de refrigeração, mecânico(a) diesel, torneiro(a) mecânico(a) e torneiro(a) mecânico(a) convencional. Engenharia e Projetos: Desenhista projetista mecânico(a).

Desenhista projetista mecânico(a). Acabamento e Reparos: Pintor(a) e líder de pintura.Cadeia de Suprimentos: Analista de logística para frigorífico, auxiliar de operações logísticas, conferente e operador(a) de empilhadeira.

Pintor(a) e líder de pintura.Cadeia de Suprimentos: Analista de logística para frigorífico, auxiliar de operações logísticas, conferente e operador(a) de empilhadeira. Controle e Planejamento: Encarregado(a)/Planejador(a) e prevenção de perdas.Cargos Administrativos e de Apoio

Encarregado(a)/Planejador(a) e prevenção de perdas.Cargos Administrativos e de Apoio Financeiro e Contábil: Faturista e analista contábil pleno(a).

Faturista e analista contábil pleno(a). Marketing: Analista de marketing e estágio(a) em Marketing.

Analista de marketing e estágio(a) em Marketing. Serviços Gerais e Limpeza: Ajudante de obras, auxiliar de limpeza, auxiliar de serviços gerais (limpeza) e faxineiro(a) noturno para frigorífico.

Ajudante de obras, auxiliar de limpeza, auxiliar de serviços gerais (limpeza) e faxineiro(a) noturno para frigorífico. Manutenção e Suporte: Assistente de assistência técnica, oficial de assistência técnica e consultor(a) técnico(a) comercial - externo(a).

Assistente de assistência técnica, oficial de assistência técnica e consultor(a) técnico(a) comercial - externo(a). Qualidade e Laboratório: Auxiliar de laboratório e técnico(a) em metrologia.

Auxiliar de laboratório e técnico(a) em metrologia. Coordenação e Liderança: Coordenador(a)/gerente de ferramentaria/manutenção e ferramenteiro(a).

Coordenador(a)/gerente de ferramentaria/manutenção e ferramenteiro(a). Outras Áreas: Açougueiro(a), auxiliar de modelador, captação de imóveis de terceiros, costureiro(a), nutricionista, preparador(a) e operador(a) de torno CNC e técnico(a) em eletromecânica.

