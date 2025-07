Homem é preso com moto 'fantasma' em Piracicaba

Questionado, o suspeito afirmou ter comprado a moto há cerca de dois anos por R$ 3.500 de um vizinho, mas não apresentou qualquer documento que comprovasse a origem do veículo.

Diante do flagrante, ele foi conduzido ao Plantão Policial junto com a moto irregular. A autoridade ratificou a prisão em flagrante com base no artigo 311 do Código Penal Brasileiro, que trata da adulteração de sinais identificadores de veículo automotor. O homem ficou detido e à disposição da Justiça.

A Polícia reforça que a adulteração e a circulação com veículos sem identificação são crimes graves, passíveis de prisão e apreensão imediata.