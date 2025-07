Depressão, muitas vezes, surge sem um motivo aparente

A empresária Lucélia Cleri Gabriel Semmler, 47 anos, venceu o câncer de mama com muita fé, amor à vida e sessões de atividades físicas. “Fui diagnosticada em 2021 e passei por todo o processo de tratamento (quimioterapia, queda de cabelo, cirurgia para retirada da mama, radioterapia, etc...)”, lembrou.

A piracicabana Ezidineia Aparecida Gonçalves, a Neia, também buscou o esporte como remédio para o bem-estar em seu dia a dia. “Eu tive síndrome do pânico e depressão, devido a um relacionamento abusivo. Fiquei bastante perturbada. Eu fiz tratamento por dois anos, mas o esporte me ajudou”, contou Neia, que ainda teve, neste período “umas três recaídas”, mas hoje sente-se 100% curada.

A ansiedade e síndrome do pânico, geralmente, se dão após um trauma, como um assalto ou um acidente que presenciou, diz a enfermeira aposentada Elaine Alves, que trabalhou por anos na Prefeitura de Piracicaba na área de saúde mental. “Às vezes, a pessoa não se recorda, porque está no seu subconsciente, com traumas sofridos na infância, adolescência...; e após terapia consegue entender os sintomas”, contou.

Já a depressão, segundo a especialista, surge muitas vezes sem motivos aparente. Não raramente, as pessoas com a vida “normal” e se deprimem e não conseguem explicar o porquê dessa condição. Mas, na maioria das vezes, é por conta de experiências malsucedidas, como traição, abandono e relacionamento abusivo.