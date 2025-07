Menina de 12 anos é atropelada por motociclista em Piracicaba

Segundo testemunhas, o impacto foi forte. A criança foi lançada ao chão e permaneceu caída no asfalto, chorando e sentindo dores, enquanto os motoristas paravam assustados para tentar ajudar. A mãe, em desespero, gritava por socorro.

Uma cena de tensão tomou conta da avenida Rio das Pedras, em Piracicaba, na tarde desta quinta-feira (10), quando uma menina de apenas 12 anos, que caminhava com a mãe, foi atropelada por uma motocicleta enquanto tentava atravessar a via, na região do bairro Piracicamirim.

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente e prestaram os primeiros atendimentos no local. A menina apresentava ferimentos leves, mas precisou ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Piracicamirim, onde permaneceu sob cuidados médicos.

A Polícia Militar e a perícia técnica também estiveram na cena do acidente para registrar a ocorrência e investigar as causas. As circunstâncias exatas — como a velocidade da moto e se houve imprudência de algum dos envolvidos — ainda serão apuradas.