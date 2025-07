No 1º quadrimestre, Prefeitura atendeu quase 20 mil piracicabanos

A Prefeitura de Piracicaba atendeu, nos quatro primeiros meses deste ano, a quase 20 mil piracicabanos com problemas relacionados à saúde mental. Entre janeiro e abril deste ano, foram exatos 19.700 atendimentos, contemplando triagem, atendimento médico, escuta/orientação, grupos terapêuticos, oficinas e visita domiciliar.

Em 2024, foram realizados aproximadamente 55 mil procedimentos, sendo 20.314 nos quatro primeiros meses do ano passado. Ou seja, apesar do alto índice de atendimentos nos primeiros meses deste ano, o número foi levemente inferior ao registrado no mesmo período do ano passado.

De acordo com a administração municipal, os serviços de saúde mental são “portas abertas” e, por isso, no primeiro acesso é realizada a triagem, não sendo necessário encaminhamento. A prefeitura atende a população em quatro Centros de Atenção Psicossocial, além do Ambulatório de Saúde Mental da Vila Cristina e do Consultório na Rua (ver relação abaixo).