Lula manda recado a Trump: “Este país não baixará a cabeça”

Durante um evento realizado nesta sexta-feira (11), no Espírito Santo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou as recentes tensões comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos. Lula declarou que o país não aceitará pressões ou ameaças vindas do governo norte-americano, liderado por Donald Trump.

As críticas ocorreram após o anúncio de tarifas adicionais por parte dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Segundo o presidente, essas medidas teriam sido adotadas com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e articuladas por seu filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).