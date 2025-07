Afinal, friagem causa Pneumonia? Entenda

O resfriamento intenso, fenômeno conhecido como friagem, ocorre com a chegada de massas de ar frio em determinadas regiões, resultando em quedas bruscas de temperatura. A exposição prolongada ao frio pode comprometer o sistema imunológico, reduzindo a capacidade do organismo de reagir a agentes infecciosos.

Em temperaturas muito baixas, o ar seco e frio pode afetar diretamente as vias aéreas e os pulmões, provocando irritação e aumentando o risco de infecções. Isso acontece porque as mucosas respiratórias tendem a ressecar, tornando-se mais suscetíveis à ação de micro-organismos.

Entre os sintomas mais comuns da pneumonia estão febre, tosse com ou sem secreção, dor torácica, cansaço e dificuldade para respirar. O diagnóstico é feito por meio de exames clínicos, radiografia do tórax e análises laboratoriais, que auxiliam na identificação do agente causador da infecção.

Como evitar a Pneumonia

Para prevenir a doença, recomenda-se evitar exposição prolongada ao frio, especialmente no caso de pessoas mais vulneráveis, como crianças, idosos e indivíduos com condições de saúde que afetam a imunidade. Hábitos como manter a alimentação equilibrada, praticar atividades físicas, hidratar-se adequadamente e manter as vacinas em dia também contribuem para a prevenção.