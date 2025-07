Menina Ana Laura continua na UTI após atropelamento

O acidente aconteceu quando Ana caminhava ao lado da avó pela rua Dr. Trajano e tentava atravessar a via. Um Honda WR-V atingiu a criança em cheio, arrastando-a por vários metros antes de abandoná-la ferida no asfalto. Em vez de prestar socorro, a motorista acelerou e fugiu, deixando para trás um rastro de indignação e desespero. Uma motorista de 81 anos prestou depoimento, mas não confirmou o atropelamento.

Há seis dias, a pequena Ana Laura trava a maior batalha de sua vida. Aos 9 anos, ela segue internada na UTI de um hospital lutando pela sobrevivência após ter sido brutalmente atropelada e arrastada por um carro, que fugiu, no último sábado (5) em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Testemunhas ficaram em choque com a cena. Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente e a socorreram em estado gravíssimo. Ela foi levada inconsciente ao hospital, onde passou por cirurgias de emergência. Ana sofreu duas fraturas na bacia, uma no fêmur, e um dos ossos perfurou a bexiga, agravando ainda mais seu quadro.

Mesmo entubada e estável, a menina segue em estado delicado, enfrentando a dor e os riscos da recuperação. Segundo familiares, cada dia na UTI é uma vitória, e todos se agarram à esperança de que Ana saia dessa com vida.

Imagens de câmeras de segurança foram analisadas e devem ajudar a Polícia Civil, que investiga o caso como tentativa de homicídio e omissão de socorro.